Kø ved grænsen: Politiet opfordrer bilister til at finde alternative veje

Flere unge kvinder end tidligere melder om at blive udsat for seksuelle overgreb, viser en ny rapport fra Syddansk Universitet. Det er ikke lykkedes at bremse udviklingen, konstaterer ligestillingsministeren, som ønsker en »dialog« med de unge. Jyllands-Posten har talt med én af dem, der har været udsat for et overgreb.