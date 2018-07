Paraglider styrtede ned i gylletank på Fyn

En aftentur på sommerhimlen endte brat for en mand, der søndag aften fløj en tur med en paraglider over Vestfyn.

Manden landede således i en gylletank på Gamborgvej ved Middelfart.

Det oplyser Fyns Politi.

- Vi modtog anmeldelsen klokken 19.51. Manden var hjulpet op af gylletanken, da vi nåede frem, siger vagtchef Steen Nyland.

Der er ingen meldinger om, at manden skulle være kommet til skade i forbindelse med uheldet.

Det er desuden uvist, hvorfor han landede i gylletanken.

En paraglider er et luftfartøj med en vingeformet, faldskærmslignende skærm. Paraglideren styres ved hjælp af et snoretræk.

Føreren er fastgjort med seler under skærmen og tager som regel afsæt fra en skrænt eller klippeafsats for at få paraglideren til at svæve.