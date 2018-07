Mand ramt af politiets skud i Hvidovre

En mand er søndag blevet ramt af et skud fra politiet i Hvidovre.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Klokken 12.09 får vi en anmeldelse om noget husspektakel, og da vi kommer derud, bliver der affyret ét skud mod en mand.

- Han er nu på traumeafdelingen på Rigshospitalet, men jeg kan ikke sige noget om hans tilstand, siger vagtchef Peter Grønbæk.

Ifølge Ekstra Bladet er der muligvis tale om en psykisk syg mand, der har truet politiet med en hobbykniv.

Det er dog ikke bekræftet af politiet, der omkring klokken 13.30 ikke har yderligere kommentarer. Det vides derfor heller ikke med sikkerhed, hvad der lå forud for, at betjenten fandt det nødvendigt at skyde mod manden.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal nu undersøge, om handlingen var korrekt.

Det er normal praksis, når politiet bruger sine tjenestevåben.