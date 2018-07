Flere fik bøder for at tænde grill i Nordsjælland: »En af familierne var svenskere, men reglerne gælder for alle«

Grillaftenerne kan risikere at blive en del dyrere end normalt i øjeblikket.

I Nordsjælland rykkede politiet lørdag ud til flere anmeldelser om overtrædelse af det afbrændingsforbud, der i øjeblikket gælder over hele landet.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Blind 83-årig med vinkelsliber startede tre brande

Politiet modtog den første anmeldelse klokken 14.46 fra Mikkelborg Park ved Rungsted, hvorefter der kom to anmeldelser fra Nivå Havn.

»En af familierne var svenskere, men reglerne gælder for alle - også selvom man ikke ved, at der er afbrændingsforbud. Vi har nultolerence på det her område«, siger vagtchef Ole Hestbæk fra Nordsjællands Politi til avisen.

Overtrædelserne førte til bøder på 5.000 kroner.

Brandfolkene har haft travlt: Gnister bliver let til flammer i den knastørre natur

Det er i øjeblikket forbudt at tænde åben ild på offentlige områder. Der er derimod lovligt at grille derhjemme på et brandsikkert underlag.

Man kan følge udviklingen i forhold til de enkelte kommuners afbrændingsforbud på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.