Lystsejler fandt lig ved Gedser: Politiet søger international hjælp til at identificere personen

Det er endnu ikke lykkedes at identificere den person, der lørdag blev fundet død i farvandet sydvest for Gedser.

Derfor vil Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi nu bruge sine internationale kontakter i forhold til savnede personer for at finde et svar, oplyser politiet til TV 2.

Lystsejler fandt død person i havet syd for Falster

Den afdøde person blev fundet af en lystsejler, der tilkaldte politiet klokken 14.10.

Efterfølgende blev marinehjemmeværnet sendt ud for at bjærge liget.

Der vil tidligst blive foretaget et ligsyn mandag, oplyser politiet.

Dødsårsagen kendes fortsat ikke.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke kendskab til, at nogen skulle være meldt savnet i området, hvor den afdøde er fundet.