Lystsejler fandt død person i havet syd for Falster

Hvorfor lækker embedsfolk oplysninger til pressen? Få svaret her.

Et kæmpe isbjerg truer en bygd med 169 indbyggere på Grønlands vestkyst. Ifølge en dansk professor risikerer isbjerget at udløse en 5-10 meter høj tsunami.

Mindst 16 steder har vandingsforbud, men generelt er der vand nok. Dog opfordres folk til at bruge vand med omtanke. I Aarhus er der så meget vand, at man vander flere åer.

Phishingmails er et stigende problem, og de er godt lavet, advarer Nets.

Ung aarhusianer snydt for 17.000 kr.:

I 2004 talte film- og spiludlejningskæden Blockbuster 9.000 butikker på verdensplan. Men de tider er for længst forbi. Finans

Det er første gang nogensinde, at den danske triatlet vinder VM på den lange distance.

Med et glimt i øjet ser englænderne frem til at vinde VM om fire år, men også bedømt på lørdagens bronzekamp er virkeligheden en anden.

Marinehjemmeværnet har lørdag bjærget en død person i havet sydvest for Gedser på Falster.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke kendskab til, at nogen skulle være meldt savnet i området, hvor den afdøde er fundet.

- Der vil blive foretaget et ligsyn, og så må vi se, om vi kommer nærmere dødsårsagen og identiteten, siger Stefan Jensen.

- Vi modtager anmeldelsen klokken 14.10, og vi har efterfølgende sendt marinehjemmeværnet ud for at bjærge liget, siger vagtchef Stefan Jensen.

En lystsejler har lørdag fundet en død person i farvandet sydvest for Gedser.

Men kun i de to dage, 28. og 29. juli, hvor der er vikingetræf ved Moesgaard Strand.

Fodbold forener styrke-, højintens interval- og udholdenhedstræning, og det hattrick er så sundhedsfremmende, at fodboldforsker Peter Krustrup kalder det medicin.

Dit tv ser måske lækkert ud, men lyden er sjældent noget, man dåner over.

Ny Peugeot 508 spiller ud som et stilrent og velkørende alternativ til VW Passat. Avanceret udstyr og opgraderede motorer skal være med til at bane vejen.

Det kræver planlægning, tålmodighed og en realistisk rejsedestination, så bilferien bliver behagelig for både børn og voksne.

