Mand er blevet fløjet på hospitalet efter ulykke på østjysk motorvej

Hvorfor lækker embedsfolk oplysninger til pressen? Få svaret her.

Et kæmpe isbjerg truer en bygd med 169 indbyggere på Grønlands vestkyst. Ifølge en dansk professor risikerer isbjerget at udløse en 5-10 meter høj tsunami.

Mindst 16 steder har vandingsforbud, men generelt er der vand nok. Dog opfordres folk til at bruge vand med omtanke. I Aarhus er der så meget vand, at man vander flere åer.

Phishingmails er et stigende problem, og de er godt lavet, advarer Nets.

Ung aarhusianer snydt for 17.000 kr.:

50 år efter ungdomsoprøret er forfatter Torben Munksgaard aktuel med en bog om et alderdomsoprør. Han får selv lyst til at flytte væk fra ungdomskulturen på Nørrebro.

Over 1.100 har nu meldt sig ind i anti-vildsvinehegnsgruppe på Facebook.

Et Ryanair-fly på vej fra Irland til Kroatien måtte fredag middag lande i Frankfurt.

30 passagerer blev syge på grund af teknisk fejl midt under flytur:

Jean-Claude Juncker fik rygproblemer under Nato-topmødet, fastslår EU.

Omdiskuteret klip fik DF'er til at kritisere Junckers »alkoholproblem«:

Torsdag blev det vedtaget af det irske parlament, at landet skal frasælge sine investeringer i gas, kul og olie. Finans

Trafikstøj påfører sagesløse nedsat livskvalitet i form af bl.a. hovedpine, stress og forøget risiko for hjertesygdomme.

Overvågningen og styringen af trafikken i Danmark er langt mere avanceret, end de fleste forestiller sig. Nu kan man styre trafikken i Skanderborg by fra København.

I hele landet kæmper interessegrupper om politikernes gunst og om statens milliarder. Forslag om nye motorveje og broer til mellem 170 og 270 mia. kr. ligger klar. En trafikprofessor kalder kampen et stort spild af penge.

Der er så store tidsbesparelser ved nye vej- og broprojekter, at både S og V vil have sat mere og hurtigere gang i byggeriet af veje, broer og tunneller.

Store tal får S og V til at åbne pungen:

Strækningen var spærret for al trafik i en lille time, inden der blev åbnet igen omkring klokken 13.30.

Der var brug for en redningshelikopter efter en ulykke på E45 Østjyske Motorvej lørdag eftermiddag.

Men kun i de to dage, 28. og 29. juli, hvor der er vikingetræf ved Moesgaard Strand.

Ny Peugeot 508 spiller ud som et stilrent og velkørende alternativ til VW Passat. Avanceret udstyr og opgraderede motorer skal være med til at bane vejen.

Dit tv ser måske lækkert ud, men lyden er sjældent noget, man dåner over.

Det kræver planlægning, tålmodighed og en realistisk rejsedestination, så bilferien bliver behagelig for både børn og voksne.

