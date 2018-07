Ophidset mand tog kvælertag på sygeplejerske

Justitsministeriet har regnet på, hvad man forhindrer af ny kriminalitet ved at have rockere og bandemedlemmer i fængsel.

Hvorfor lækker embedsfolk oplysninger til pressen? Få svaret her.

Et kæmpe isbjerg truer en bygd med 169 indbyggere på Grønlands vestkyst. Ifølge en dansk professor risikerer isbjerget at udløse en 5-10 meter høj tsunami.

Mindst 16 steder har vandingsforbud, men generelt er der vand nok. Dog opfordres folk til at bruge vand med omtanke. I Aarhus er der så meget vand, at man vander flere åer.

Boliglån for 18 mia. kr. skal snart have ny rente. Finans

30 passagerer blev bragt til hospitalet, efter at Ryanair-fly natten til lørdag måtte afbryde flyvning.

50 år efter ungdomsoprøret er forfatter Torben Munksgaard aktuel med en bog om et alderdomsoprør. Han får selv lyst til at flytte væk fra ungdomskulturen på Nørrebro.

Jean-Claude Juncker fik rygproblemer under Nato-topmødet, fastslår EU.

Omdiskuteret klip fik DF'er til at kritisere Junckers »alkoholproblem«:

Debatten om "fake news" har bidraget til, at færre danskere læser nyheder på sociale medier, mener forsker.

Tidligere lærervikar findes skyldig i vold mod elever og frakendes retten til at virke som lærer i fem år.

Hjørring Kommune og politiet er bekymrede for spædbarn. Barnet og moren efterlyses.

Klokken 18.40 mandag blev politiet kaldt ud til et knivstikkeri på Ærøvej i Frederikshavn.

Det skete, da en mandlig sygeplejerske ville hjælpe en læge med at få manden ind på en stue.

Men kun i de to dage, 28. og 29. juli, hvor der er vikingetræf ved Moesgaard Strand.

Et Ryanair-fly på vej fra Irland til Kroatien måtte fredag middag lande i Frankfurt.

Dit tv ser måske lækkert ud, men lyden er sjældent noget, man dåner over.

Det kræver planlægning, tålmodighed og en realistisk rejsedestination, så bilferien bliver behagelig for både børn og voksne.

