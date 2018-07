Råbte »fuck Donald Trump« - politiet har droppet sag mod 16-årig demonstrant

Politiet har droppet sagen mod den 16-årige dreng Tarek Adlouni, efter han i december blev sigtet og siden hen tiltalt for at have råbt »fuck Donald Trump« ved en lovlig anmeldt demonstration foran den amerikanske ambassade i København.

Sådan lyder konklusionen fra chefanklager ved Københavns Politi, Ida Sørensen, ifølge DR.

»Tiltalen er både forkert og misvisende, og det skal jeg være den første til at beklage. Det er hævet over enhver tvivl, at sådan nogle ytringer med et politisk budskab under en lovlig anmeldt demonstration, er beskyttet i grundloven,« siger hun.

Flere meddemonstranter har tidligere forklaret, at de dengang i december blev stormet af 7-10 politibetjente, hvorefter Tarek Adlouni råbte de famøse skældsord og angiveligt blev skubbet i jorden af politiet.

I anklageskriftet mod Tarek Adlouni fremgik det, at han havde »udvist støjende og fornærmende adfærd, hvilket var egnet til forstyrrelse af den offentlige orden«, ligesom han også var tiltalt for at have overtrådt maskeringsforbuddet.

Men siden kunne P1 Dokumenter komme med nye oplysninger i sagen, bl.a. blev der sået meget tvivl om, hvornår Tarek Adlouni egentlig var til stede under demonstrationen. På den baggrund har Københavns Politi nu besluttet at lade alle tiltalerne mod ham frafalde.



Sagen fik allerede en masse medieopmærksomhed, da Tarek Adlouni i december lagde et billede på de sociale medier, hvor man tydeligt kunne se, at han havde flere sår i ansigtet efter mødet med ordensmagten.

Efter anholdelsen klagede Tarek Adlounis familie over episoden til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der stadig efterforsker sagen.

Det har bl.a. også fået Enhedslistens retsordfører Rosa Lund til at trække landets justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ind i sagen.