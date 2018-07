Hvor er Holger? Hans forældre er »meget bekymrede«

Næsten ni måneder er gået, siden den dengang 17-årige Holger forsvandt fra en adresse i Aarhus. Politiet er stadig på bar bund i sagen.

Derfor beder Østjyllands Politi endnu en gang offentligheden om hjælp til at finde den nu 18-årige mand, som myndighederne ikke kan spore, fordi han hverken har gjort brug af et hævekort eller har telefon eller anden elektronik på sig.

Holger har ikke givet lyd fra sig, siden han forsvandt den 26. oktober i fjor.

Politiet fik efterfølgende oplysninger om, at han var taget til København og havde givet udtryk for, at han havde planer om at rejse til Sverige.

Efterforskningen har dog ikke kunnet lede hverken dansk eller svensk politi frem til manden.

Ifølge Østjyllands Politi er hans forældre »meget bekymrede«. Så selvom politiet fortsat formoder, at han er gået under jorden af egen fri vilje, leder man fortsat efter ham.

Hvis du ser 18-årige Holger eller ved, hvor han opholder sig, vil politiet gerne kontaktes på tlf. 114.

Holger beskrives som 178 centimeter høj, almindelig til muskuløs af bygning med lyst, kort hår.

Da han sidst blev set, var han iført en lysebrun, skotskternet jakke eller frakke og lysebrune fløjlsbukser. Han havde en sovepose med sig.