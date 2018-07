26-årig flygtede fra politiet og kørte ind i bil med ældre kvinder

Det kunne være endt galt, men heldigvis kom ingen til skade, da en 26-årig mand i Ebeltoft torsdag formiddag - i overført betydning - tog benene på nakken ved synet af politiet.

I virkeligheden satte han foden på speederen i forsøget på at stikke af fra den patruljebil, der var dukket op i hans bakspejl, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Men biljagten blev ganske kort.

»Den 26-årige kørte alt for stærkt, og da han kom til en venstrekurve, gik det galt. Han mistede kontrollen over bilen, der skred ud og endte delvist inde på en mark,« skriver politiet i døgnrapporten.

Herfra forsøgte manden at komme ind på vejen igen, men i stedet kørte han ind i siden på en bil, hvori der befandt sig to kvinder på 72 og 74 år.

»Her lykkedes det patruljebilen at spærre vejen for den 26-årige, hvorefter de to betjente kunne anholde flugtbilisten. Det viste sig, at han ikke havde noget kørekort, og da han samtidigt så meget påvirket ud, blev han både sigtet for at køre uden førerret og for narkokørsel,« oplyser politiet.

Manden blev desuden sigtet for ikke at efterleve politiets anvisninger.