Mand kravlede op på løvehegn i Odense Zoo - nu har politiet fundet ham

Fyns Politi har sigtet en 33-årig mand fra København for to gange at have aflagt løverne i Odense Zoo en uønsket visit.

Den ene episode blev særdeles omtalt, da manden for øjnene af flere gæster kravlede op over et hegn til haven og kastede pølser ind til rovdyrene den 8. juli.

Politiet oplyser, at man torsdag eftermiddag fik kontakt med manden efter at have fået flere henvendelser om, hvem han kunne være. Han har siden selv erkendt at være klatret ind til løverne to gange. Det første tilfælde fandt sted den 29. juni.

Selvom manden er blevet afhørt, har han ikke været i stand til at forklare, hvorfor han har opsøgt løverne. Optrinnet søndag vakte større uro i den zoologiske have, hvor man frygtede, at pølserne kunne være forgiftede med eksempelvis medicin.

Derfor blev kødet overbragt til Fyns Politi, som vil få det undersøgt. Manden har dog allerede afvist, at kødet skulle være forgiftet. Han, der har relationer til Fyn, er blevet sigtet for husfredskrænkelser i begge sager.

Odense Zoo ligger på begge sider af Odense Å. På den ene side er der en offentlig sti, som vender op mod nogle af den zoologiske haves anlæg.

Manden var kommet gående ad denne sti og havde forceret et yderhegn for at kunne klatre op på det fem meter høje løvehegn. Derefter forsvandt han ad samme vej, som han var kommet. I den zoologiske have har man efterfølgende skærpet sikkerheden ud mod stien.

Ikke er alene bekymrede man sig om løvernes helbred - men også om mandens.

»Løver er farlige rovdyr, som formentlig ville være gået efter manden fremfor de pølser, der blev kastet ind. Gudskelov blev det ikke udfaldet,« forklarede den zoologiske haves konstituerede direktør, Nina Collatz Christensen, efter hændelsen i en pressemeddelelse.