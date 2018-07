Dyr bryder ud og er til fare for trafikken: Politiet har en opfordring til ejerne

Løsslupne dyr giver i disse dage problemer med trafikken på vejene i Midt- og Vestjylland.

De mange løse dyr er både til fare for sig selv og bilisterne, oplyser den lokale politkreds torsdag på Twitter.

Til TV Midtvest uddyber politiet, at man siden den 1. juli har fået 59 henvendelser om løsslupne dyr som får, geder, heste og køer på vejene.

Det er en markant og bekymrende stigning, forklarer vagtchef Henrik Nielsen.

Vi får i øjeblikket mange anmeldelser om løse dyr, der er til fare for trafikken og dem selv. Hvis du har dyr i indhegning, så gør dig selv, dyrene og trafikanterne den tjeneste at sikre, at dyrene har tilstrækkeligt med foder og vand og at hegnet ikke er defekt. #politidk— MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 12. juli 2018

»Det værste ville være, hvis nogen kører ind i dyrene og kører galt,« siger han til mediet.

Politiet har en teori om, hvad det stigende antal henvendelser kan skyldes. Nemlig at dyrene bryder ud af indhegningerne, fordi græsset er grønnere på den anden side.

Således opfordrer vagtchefen til, at de lokale husdyrejere sørger for, at der er rigeligt vådt og tørt til dyrene inden for hegnet i disse tørketider.

»Hvis du har dyr i indhegning, så gør dig selv, dyrene og trafikanterne den tjeneste at sikre, at dyrene har tilstrækkeligt med foder og vand og at hegnet ikke er defekt,« skriver politiet torsdag.