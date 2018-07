Minister bliver opfordret til at skærpe straffen efter nyt overfald: Bandemedlem slog og sparkede fængselsbetjent

Der var tale om et umotiveret overfald, da en mandlig fængselsbetjent blev angrebet af et bandemedlem i Nyborg Fængsel i løbet af onsdag.

Betjenten befandt sig i fængslets gårdtursareal, da et LTF-medlem begyndte at slå ham med knytnæve i hovedet og sparkede ham flere gange.

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye er rystet over endnu et banderelateret overfald i fængslerne og opfordrer nu justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at skærpe straffen for bandeoverfald.

»Vi bliver nødt til at trække en tydelig streg i sandet; også selvom det har den konsekvens, at vi skal tage os af bandemedlemmerne længere tid i Kriminalforsorgen,« udtaler han.

Samtidig slår han fast, at bandemedlemmerne ikke kommer til at vinde kampen.

»Guderne må vide, hvad de har gang i. Spørgsmålet er, om de ved det selv. De opnår dog intet ved det. Tværtimod. Det eneste svar, som de får, er endnu flere opstramninger, endnu flere restriktioner og endnu flere visitationer,« siger han.

Betjenten blev kørt på skadestuen efter overfaldet.