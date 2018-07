30-årig mand har været forsvundet i flere uger: Familien er »stærkt bekymret«

Med med den rette indsats over for diabetiske fodsår, der kan udvikle sig dramatisk, kan samfundet hvert år undgå 400 amputationer, siger en ekspert.

Det begyndte med et karakterkrav på 6 til Københavns Universitet, men næste år følger en række uddannelsesinstitutioner efter. Her er kravene dog ikke helt de samme.

Synet på at have et helbredsproblem eller nedsat arbejdsevne er anderledes i Sverige, siger DA, mens. LO peger på et bedre arbejdsmiljø.