20 sager med skud på åben gade på den københavnske Vestegn

Et skyderi mandag aften ved Brøndby Strand Station er blot endnu et i en lang række.

I år har der indtil nu været 20 skyderier på åben gade i det område, som Københavns Vestegns Politi dækker. Det vil sige Rødovre, Høje-Taastrup, Albertslund og andre kommuner.

Oplysningen om de mange sager kommer fra politikommissær Søren Puggaard, som tirsdag appellerer om kontakt med vidner til den seneste hændelse.

Skuddene blev affyret af to mørkklædte personer, der kørte væk på en scooter. Målene for skyderiet, som skete lidt efter klokken 21, var de to mænd, der enten stod ved eller sad i en sort VW Golf personbil.

Gerningsmændene flygtede i retning mod Vallensbæk, og politiet efterlyser informationer fra folk, der enten så, hvad der skete, eller som har oplysninger til sagen.

Umiddelbart ønsker politiet ikke at udtale sig om et muligt motiv til skyderiet, som betegnes som et forsøg på manddrab.

- Vidner har sagt, at der blev afgivet to-tre skud, siger politikommissær Søren Puggaard.

En patrulje anholdt mandag aften to mænd kortvarigt, men begge er blevet løsladt igen, oplyser politiet.