Overblik: Jagten på 17-årige Emilie Mengs drabsmand

Den 10. juli 2016 forsvandt 17-årige Emilie Meng efter en bytur. Siden blev hun fundet død i en sø ved Borup på Sjælland.

To år efter drabet mangler politiet fortsat et gennembrud.

Her er et overblik over sagen:

Den 10. juli 2016: Emilie Meng meldes savnet. Hun skulle have været på arbejde som kirkesanger i Korsør Kirke søndag, men mødte ikke op.

Emilie Meng blev sidst set klokken fire samme morgen, da hun tog afsked med sine to veninder ved Korsør Station efter en bytur i Slagelse.

Fra stationen skulle hun gå cirka to kilometer alene gennem byen for at nå hjem til forældrenes hus i byens centrum.

Politiet sætter en stor efterforskning i gang. Blandt andet bliver flere kolonihaveforeninger i Korsør gennemsøgt uden resultat.

Adskillige frivillige leder også efter den 17-årige uden held. I august går foreningen Missing People ind i sagen og laver en eftersøgning i Korsør.

I oktober kommer det frem, at en 33-årig mand i august har været anholdt og sigtet for drabet på Emilie Meng. Men det viser sig, at han ikke havde noget med sagen at gøre.

Politiet ransager også en adresse i Korsør fem gange. En af ransagningerne kommer i stand, efter at en nabo har aflyttet adressen og mener at have hørt lyde fra en indespærret person.

Politiet finder ikke noget. En aflyttet mand har siden anmeldt naboen for fredskrænkelse.

Efter halvandet års efterforskning vælger Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i april 2018 at indstille efterforskningen af aflytningen. Statsadvokaten har dog siden hen besluttet, at aflytningssagen skal genoptages.

24. december 2016: En person finder om eftermiddagen en død person i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup på Sjælland.

25. december: Politiet oplyser, at personen er Emilie Meng. Hun er altså blevet fundet død mere end 60 kilometer fra Korsør Station, hvor hun tog afsked med sine veninder.

Hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser politiet, der dog ikke vil komme ind på, hvordan drabet skal være sket.

Det kommer frem, at politiet formoder, at Emilie Meng er blevet anbragt i søen på dagen for hendes forsvinden eller i dagene umiddelbart efter.

4. januar: Politiet oplyser, at man har modtaget flere end 250 henvendelser om drabet, siden den unge pige blev fundet juleaftensdag.

19. januar: Emilie Meng bliver begravet klokken 11 i Sankt Povls Kirke i Korsør. Begravelsen er udelukkende for personer, der har tilknytning til Emilie Meng og familien.

20. juni: Politiet efterlyser en hvid Hyundai i30 - eller en bil, der ligner den. Det resulterer i, at flere henvender sig.

Blandt andet en kvinde, som har set "en mindre eller mellemstor lys bil, som var parkeret og havde bagklappen åben" ved indgangen til Regnemarks Bakke, hvor Emilie Meng blev fundet. Derudover har kvinden set en mand. Ifølge kvinden så det ud som om, at han løftede på en tung genstand.

