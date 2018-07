Emilie Mengs drabsmand er efter to år stadig på fri fod

Klokken er fire om morgenen, da 17-årige Emilie Meng siger farvel til sine to veninder ved Korsør Station efter en bytur i Slagelse. Fra stationen har Emilie Meng cirka to kilometer hjem til forældrenes hus, men hun når aldrig frem. Omkring et halvt år senere findes hun død i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup på Sjælland - mere end 60 kilometer fra Korsør Station.

Tirsdag den 10. juli er det præcis to år siden, at Emilie Meng forsvandt.

Sagen har vakt stor opsigt, og politiet har efterforsket massivt. Alligevel er det ikke lykkedes at finde Emilie Mengs drabsmand.

Kurt Kragh, der er tidligere efterforskningsleder og kriminalkommissær ved Rejseholdet, har ikke selv efterforsket drabet på Emilie Meng. Men han fortæller, at det generelt ser svært ud for efterforskningen af et drab, når der går så lang tid.

Overblik: Jagten på 17-årige Emilie Mengs drabsmand

- Vi plejede at sige, at hvis en sag ikke var opklaret inden for tre måneder, så var det op ad bakke. Vi har opklaret sager efter længere tid, men jo længere tid, der går, jo sværere bliver det, siger han.

Desuden kan et drab blive væsentligt sværere at opklare, hvis gerningsmanden ikke er fra nærområdet, og gerningsmand og offer ikke kender hinanden i forvejen.

- Hvis det forholder sig sådan - som man må frygte - at gerningsmanden eller gerningsmændene kommer andre steder fra, så kan det blive svært, siger Kurt Kragh og tilføjer:

- Det kommer også meget an på, hvad man har fundet i forbindelse med obduktionen af Emilie Meng. Hvis man har fundet dna, er der stadig en mulighed for, at man ville kunne tage dna fra en mistænkt.

Fik ransaget sit hjem fem gange i Emilie Meng-sagen - har fået nej til yderligere erstatning

Liget af Emilie Meng blev dog først fundet et halvt år efter hendes forsvinden, og den lange tid kan have gjort det svært for politiet at finde dna-spor.

Sidste år kom der nyt i sagen, da politiet gik ud i offentligheden og efterlyste en lys bil - formentlig en Hyundai i30 - set ved Korsør Station.

Efterfølgende fik politiet flere hundrede tip fra borgere. Særligt et kvindeligt vidne vækkede politiets interesse. Hun fortalte, at hun havde set en bil og en mand, som muligvis kunne knyttes til den 17-årige piges forsvinden.

Trods det nye vidne har politiet stadig ikke noget gennembrud i sagen.

Efterforskningsleder Søren Ravn fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller, at politiet ikke har nyt om efterforskningen på nuværende tidspunkt. Han oplyser dog, at der stadig arbejdes på højtryk med sagen.