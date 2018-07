Konkurslandbrug er blevet politi-anmeldt: Døde grise lå fremme i ugevis

På en afhentningsplads i Brande har døde grise ligget og rådnet i varmen i ugevis.

Grisene stammer fra et konkurslandbrug med adresser i Billund og Brande, og synet af de døde dyr har fået et vidne, Jens Åge Sørensen, til at anmelde forholdet, skriver Landbrugsavisen mandag.

Anmelderen er selv landmand og maskinstationsejer og kører jævnligt forbi afhentningspladsen. Ifølge ham så stedet aldrig sådan ud, da ejendommens tidligere ejer, som blev erklæret konkurs i juni, selv drev gården. Han fortæller, at grisene har ligget der i tre uger.

Grisene lå i en afhentningsbunke uden for den ene adresse i Brande og bag stalden. Foto: Jens Åge Sørensen

Politisk flertal ønsker øget kontrol med dyretransporter

»Du må ikke smide døde dyr. De skal være overdækket, og så skal de afhentes, inden de går i forrådnelse. Det har de ikke overholdt. Der er også en smitterisiko for andre dyr, for både hunde, katte og ræve går rundt og river i det,« siger Jens Åge Sørensen til JydskeVestkysten, der også har beskrevet sagen.

Efter konkursen har Den Jyske Sparekasse overtaget driften af gården. Herfra har man udpeget Michael Eg Hansen fra Penta Advokater som kurator, og han har ansat en driftsleder til boet. Michael Eg Hansen fortæller til Landbrugsavisen, at han først mandag er blevet gjort opmærksom på situationen.

»Jeg har først fået det at vide for en halv time siden. Hvis vi havde vidst noget om det, havde vi selvfølgelig gjort noget ved det før,« sagde han til avisen før middag.

Flere landmænd går konkurs Antallet af landbrugskonkurser steg markant i februar. Konkurserne ramte blandt andet et stigende antal mælkeproducenter.

Kuratoren oplyser, at han først mandag er blevet bekendt med sagen. Foto: Jens Åge Sørensen

Midt- og Vestjyllands Politi har bekræftet anmeldelsen over for begge medier. Sammen med Fødevarestyrelsen har man været ude på adressen for at undersøge forholdene.

Politiet oplyser til JydskeVestkysten, at alt var i sin skønneste orden hvad angik den levende del af besætningen i staldene. Problemet er, at man ikke har fået tilkaldt Daka, der indsamler døde dyr, til at hente de aflivede grise.

Det er herfra Fødevarestyrelsens lod at indstille, om der bør komme en bøde eller andet efterspil på tale. I mellemtiden vil politikredsen tirsdag drøfte med kollegaerne hos Sydøstjyllands Politi, om adressen i Billund også skal aflægges et besøg.