Blind 83-årig med vinkelsliber startede tre brande

Nordjyllands Beredskab fik søndag eftermiddag travlt i en have i Mou øst for Aalborg, hvor en 83-årig havde kastet sig over havearbejde med en vinkelsliber.

Den 83-årige, som ifølge beredskabets oplysninger er blind, var gået i gang med at skære en olietønde over og opdagede ikke, at det pludselig brændte bag ham.

»Det var formentlig gnister fra vinkelsliberen, der antændte et bål bag ham, hvor der stod et oplag af træ. Han står og skærer, mens det brænder bag ham, og der er heldigvis en nabo, der opdager det og får ringet efter brandvæsnet,« fortæller Søren Korsgaard, der var indsatsleder på opgaven.

Brandfolkene har haft travlt: Gnister bliver let til flammer i den knastørre natur

Omkring 12 mand og fire køretøjer rykkede ud til opgaven, der viste sig at være mere omfattende end først antaget. Efter den første brand var slukket, begyndte det nemlig at brænde ca. 50 meter længere henne på grunden, hvor der var flere oplag af metal, jern, pap og træ. Og så måtte brandvæsnet i gang med at slukke flammerne i den lille plantage rundt om huset.

Efterfølgende blev brandfolkene heldigvis hængende på stedet og pustede ud, mens de fik en velfortjent sodavand. For pludselig kunne de høre en knitren fra et tredje sted på grunden, hvor der var opstået flammer i et oplag af træer og træpaller.

»Vi var heldigvis ikke kørt. Gløderne ligger jo og ulmer, og vi har ikke en chance for at vide hvor,« siger Søren Korsgaard, der fortæller, at grunden og naboernes grundarealer efterfølgende blev skyllet igennem for en sikkerheds skyld.

Der har været forlydender om, at der også gik ild i den 83-årige selv, men det er ifølge Søren Korsgaard ikke korrekt. Manden kom ikke til skade ved episoden, men flere træer er brændt, og noget af grunden blev svedet.

Landsdækkende afbrændingsforbud: »Vi står i en ekstrem situation«

»Familien har fortalt ham, at det er lidt dumt, at han går ud og arbejder, når han ikke kan se noget. Men han siger, at han gerne vil leve livet, så arbejdsmoralen er i hvert fald i orden,« siger indsatslederen.

Det er ikke forbudt at arbejde med vinkelsliber under det nuværende afbrændingsforbud i Aalborg Kommune, men man skal tænke sig om, hvis man bruger noget, der kan afføde gnister, understreger indsatslederen.

»Stiller man sig ud i tør natur med en vinkelsliber og skærer i jern, så bør det være åbenlyst, at der kan komme varme gløder, og at det kan antænde naturen. Så det fraråder vi på det kraftigste,« siger han.

Der er fortsat afbrændingsforbud i hele landet. Mellem den 1. maj og den 1. juli har beredskabet landsdækkende modtaget 988 meldinger om naturbrande via 112. Til sammenligning har der været 401 meldinger i gennemsnit over de seneste fem år.