En grov forbrydelse opstod på Roskilde Festivals campingområde lørdag morgen klokken 4.15, da en 22-årig kvinde blev stoppet af to maskerede personer.

Den ene af mændene skubbede hende omkuld i en busk, mens den anden rev hendes t-shirt i stykker.

Herefter stak den ene mand sin penis ind i munden på kvinden, der reagerede ved at bide ham.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Kvinden formåede at kæmpe sig fri ved at sparke gerningsmændene og stikke af fra stedet.

Begge gerningsmand var mellem 20 og 30 år.

Søndag meldte Midt- og Vestsjællands Politi ud, at der var blevet begået færre grove forbrydelser - heriblandt voldtægt - under årets Roskilde Festival i forhold til i fjor.

Midt- og Vestsjællands Politi vil tirsdag offentliggøre den endelige statistik over forbrydelser på årets festival, men de nuværende tal tyder på, at festivalen er forløbet roligere, end den gjorde de forrige år.

»Vi håber, at det sidste døgn også lever op til billedet af en forholdsvis fredelig festival, hvor der har været enkelte alvorlige forbrydelser i form af voldtægtsanmeldelser og vold, men hvor billedet generelt er, at det er fantastisk, at man kan samle over 100.000 mennesker på forholdsvis lidt plads i så mange dage og så holde kriminalitetsniveauet på et fornuftigt plan,« skrev Midt- og Vestsjællands Politi lørdag i en pressemeddelelse.

Politiet efterforsker anmeldelse om voldtægt på Roskilde Festival

Tidligere har en 24-årig kvinde fra København forklaret, at hun vågnede op efter et blackout ved, at en mand begik et eller flere seksuelle overgreb mod hende.

Husk på festivaler, at reglerne for adfærd på en festival er de sammen som uden for en festival. Anholdelse i Ringsted af flere banderelaterede personer.

Kvinden er blevet undersøgt på Center for Seksuelle Overgreb, og flere er blevet afhørt i sagen, som politiet nu efterforsker.