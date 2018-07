Videoovervågning afslører: Gerningsmand satte ild til bil på parkeringsplads - og til sig selv

Det gik ikke kun galt for den bil, gerningsmanden havde besluttet sig for at brænde af.

Også manden selv blev ramt af flammerne, da han klokken 2.30 besluttede sig for at brænde en anden persons Volswagen Polo af ved personaleparkeringen ved Jysk Sengetøjslager i Uldum.

Videoovervågning har afsløret, hvordan gerningsmanden først antændte bilen, hvorefter der gik ild i mandens eget tøj.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV Syd.

Gerningsmanden stak efterfølgende af mod Vestvejen. Siden har politiet blandt andet forhørt sig hos de nærliggende sygehuse om, hvorvidt de har behandlet en forbrændt mand i løbet af natten - dog uden held.

Indtil videre har politiet ikke noget motiv, og ejeren af bilen har ikke noget bud på, hvorfor hans bil blev brændt af, oplyser politiet.

Den antændte bil udbrændte, ligesom én anden bil i nærheden. En tredje bil blev beskadiget.

Sydøstjyllands Politi vil gerne i kontakt med vidner eller folk med oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.