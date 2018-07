Mand kravlede op på løvehegn i Odense Zoo og kastede pølser til dyrene

I et lille, rødt hus i Hvide Sande kan man møde en af de fiskere, som har sejlet flest år på Nordsøen. Og som for to uger siden gik i land. Men hvordan er det at have tilbragt mere end halvdelen af sit voksne liv på havet? 64-årige Holger Lodberg taler om et urinstinkt, om genforelskelser i konen og om, at de omstridte kvoter har reddet dansk fiskeri.