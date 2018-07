En mand er blevet fængslet for drabsforsøg i Værløse

En mand, der søndag morgen blev anholdt for forsøg på manddrab i Værløse, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi efter at det grundlovsforhør, som manden blev fremstillet i, er afsluttet.

Anholdelsen skete i forbindelse med en aktion, hvor politiet afspærrede et område ved Højeloft Vænge i Værløse.

- Jeg kan ikke sige så meget andet, end at vi har haft et forsøg på manddrab derude, lød det fra vagtchef Flemming Hansen kort efter klokken 13.30.

Tidligt søndag aften er det ikke muligt for politiet at fortælle yderligere om, hvad det er sket. Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Området var afspærret fra tidligt om morgenen til klokken 10.30 søndag formiddag.

Mens politiet arbejdede på stedet, skulle beboere holde sig uden for afspærringen. Nogle kunne således hverken forlade eller komme ind i deres hjem.

Mens afspærringen stod på, blev området undersøgt for spor i sagen med politiets hunde.