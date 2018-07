49-årig har mistet livet i arbejdsulykke

En 49-årig mand mistede fredag livet i en arbejdsulykke ved Rødby Havn, hvor han blev klemt under en truck.

Ulykken skete kort før kl. 11 om formiddagen, rapporterer Folketidende søndag.

»En palleløfter ramte et eller andet og trucken væltede ned over manden. Han blev fløjet til Rigshospitalet i en helikopter, men herfra fik vi siden meldingen om, at han klokken 14.07 var afgået ved døden,« siger vagtchefen ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi til avisen.

Ulykken skete hos virksomheden Asicomo, der arbejder med sprøjtestøbning og plastforarbejdning.

Ifølge BT er politiet og Arbejdstilsynet i gang med at undersøge arbejdsforholdene på stedet.