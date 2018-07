Politiet er søndag til stede på en villavej i Værløse, hvor boligområdet Højetoft Vænge er blevet afspærret.

Nordsjællands Politis vagtcherf, Flemming Hansen, fortæller til TV 2, at man er ved at undersøge området for spor.

Vagtchefen kan i skrivende stund ikke komme nærmere ind på, hvad man undersøger.

Ifølge TV 2 ankom politiet til stedet kl. 3.19 natten til søndag. Mediet rapporterer, at beboere blevet bedt om at holde sig uden for afspærringen.