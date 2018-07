Betjent er kørt på sygehus efter ulykke i civil politibil

En betjent er kørt på sygehuset, efter at han var involveret i en ulykke i en civil politibil.

Det oplyser Lars Even, vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Han er kørt til tjek på Herning Sygehus. Jeg ved ikke, hvor alvorligt det er, men han var ved bevidsthed under transporten til sygehuset, siger Lars Even.

I den anden bil er der ikke meldinger om tilskadekomne.

Der var også en tjenestehund i den civile patruljebil, som er kørt til tjek hos en dyrlæge.

Ulykken skete på Holstebromotorvejen fra Herning mod Holstebro.

Politiet fik anmeldelsen 15.27, men kan ikke umiddelbart oplyse om, hvordan eller hvorfor ulykken skete.

Motorvejen var spærret i over to timer, mens der blev ryddet op efter ulykken, men Vejdirektoratet oplyser sidst på eftermiddag fredag på Twitter, at alle spor igen er åbne.