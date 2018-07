Overblik: Her er sagerne om deling af sexvideoer

Fredag er der faldet dom i den niende prøvesag om deling af sexvideoer.

Ni sager har kørt ved byretterne, og syv af sagerne har været forbi landsretten.

Anklagemyndigheden vil bruge prøvesagerne som pejlemærke for, hvordan de øvrige sager skal behandles.

Politiet sigter flere end 1000 unge for børneporno ved gennem sociale medier at have delt videoerne med de to 15-årige.

Herunder kan du læse, hvordan det er gået i prøvesagerne.

Bøde på 1500 kroner: En nu 19-årig kvinde delte i oktober 2015 en sexvideo med en veninde. Delingen gav i Østre Landsret en bøde på samlet 1500 kroner for blufærdighedskrænkelse, mens der blev frifundet for børneporno. I byretten blev hun idømt ti dages betinget fængsel for børneporno.

Frifindelse: Vestre Landsret frifandt 16. maj en 20-årig kvinde. Dommen omstødte Retten i Aarhus' dom, som den 14. marts idømte kvinden syv dages betinget fængsel for at have delt én sexvideo én gang. Dermed gjorde hun sig skyldig i udbredelse af børnepornografisk materiale, mente byretten.

40 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 20-årig mand skyldig i deling af børneporno. Forbrydelsen bestod i, at han i efteråret 2015 delte to af videosekvenserne med 35 forskellige personer. Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby.

20 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 17-årig dreng skyldig i udbredelse af børneporno. I 2016 delte han to af sexvideoerne med 16 andre i en gruppechat på Facebook. Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby.

Bøde på 2500 kroner: Østre Landsret frifandt 20. april en 22-årig mand for børneporno, selv om han tilbage i 2015 delte en af sexvideoerne med syv venner. Dermed slipper han for den betingede fængselsstraf på ti dage, som han i februar fik i Retten i Lyngby. Bøden på 2500 kroner gives for blufærdighedskrænkelse.

Bøde på 2500 kroner: Vestre Landsret afgjorde 23. marts den første ankesag. Her blev en dom til en 20-årig mand fra Syddjurs ændret. Ved Retten i Randers blev han idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt en af videoerne med 12 personer, men i landsretten blev han frifundet for børneporno. Bøden på 2500 kroner gives for blufærdighedskrænkelse.

30 dages betinget fængsel: En 18-årig mand blev ved Retten i Aarhus 20. februar kendt skyldig i deling af en af sexvideoerne over to omgange. I første omgang blev den sendt til én person og i anden omgang til den samme samt ni andre.

30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Aarhus delte materialet syv gange og gjorde det tilgængeligt for 15 personer. Han blev dømt ved Retten i Aarhus 14. marts. Vestre Landsret stadfæstede 29. juni dommen.

20 dages betinget fængsel: En 16-årig dreng fra Aarhus blev 6. juli fundet skyldig i børneporno og blufærdighedskrænkelse ved at have delt to sexvideoer med en gruppe på fire personer. Det skete, da han var 15 år gammel.

Kilder: Ritzau, Rigsadvokaten og Politiken.