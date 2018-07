Politi: Festende muslimer troede de måtte have bål

Da en politipatrulje om morgenen den 16. juni blev kaldt ud til et bål i Gribskov, hvor der var afbrændingsforbud, burde betjentene have tilkaldt brandmyndighederne.

Det er nemlig dem, der kan beslutte, om der kan dispenseres fra afbrændingsforbuddet.

Det oplyser chefpolitiinspektør Magnus Andresen, Nordsjællands Politi, til Ritzau.

I stedet lod patruljen bålfesten, der fandt sted i anledning af den muslimske højtid eid, fortsætte. Det beklager Andresen.

- Det har nogle konsekvenser for de hændelser, der sker resten af dagen, siger han.

Senere på dagen blev brandvæsenet nemlig alarmeret af en borger. Men festdeltagerne nægtede at lade dem slukke bålet. De mente, at de havde tilladelse fra politiet. Og det kan Magnus Andresen godt forstå.

- Vi kan jo ikke forvente, at de har haft en anden opfattelse, end den de bliver bibragt, siger han.

Situationen eskalerede, og politiet trak på et tidspunkt peberspray, fordi festdeltagerne ikke respekterede, at de skulle holde afstand til betjentene. Pebersprayen blev dog ikke anvendt.

Politiets vagtchef sendte først forstærkninger til stedet, men inden de nåede frem, ændrede vagtchefen beslutning, så afbrændingsforbuddet ikke skulle håndhæves.

Magnus Andresen afviser, at det kan udlægges, som om at man kan true sig til at holde bål under afbrændingsforbud.

- Det kan man slet ikke, fastslår han.

- Vi beklager, at vi bidrog til, at selskabet, der var til stede fik opfattelsen af, at de havde fået en dispensation til afbrænding.