14-årig pige forsøgt bortført − politiet søger vidner

Sydøstjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere en mulig gerningsmand i forbindelse med et bortførelsesforsøg i Vejle.



Torsdag blev en 14-årig grønlandsk pige antastet ved Horsensvej i byen, da hun kom ud af tunnelen under fra Moldevej. Pigen blev grebet og ført til en bil, som holdt ved busstoppestedet på Horsensvej, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Bilen med gerningsmanden og pigen kørte derefter ad Horsensvej mod nord men vendte om ved lyskrydset ved Q8-tankstationen og kørte tilbage mod Vejle by. Manden drejede til højre mod Moldevej, Finlandsparken, men måtte holde for krydsende fodgængere ved fodgængerovergangen ved skolen.

Her lykkedes det for den 14 årige pige at komme ud af bilen og løbe bort.

Af hensyn til pigen kan politiet ikke oplyse nærmere om, hvordan hun har det efter den formentlig chokerende oplevelse. Det er personfølsomme oplysninger, forklarer kommunikationschef Ulla Kaspersen.

Politiet har udsendt følgende signalement af manden:

Arabisk af udseende, muligvis omkring 30 år, max 180 cm høj, normal af bygning, mørkt hår – kortklippet i siderne og lidt længere på issen, tykke øjenbryn, intet skæg, iført hvid t-shirt og mørkebrune bukser.

Bilen beskrives:



Personbil, mørk – muligvis sort, fire døre, lidt større end en Skoda Citi go, men samme runding.



Sydøstjyllands Politi vil meget gerne høre fra borgere, der enten var i området, kender bilen eller gerningsmanden, eller blot har andre oplysninger, der kan hjælpe med at opklare sagen.



Telefonnummeret er 114.