Brand på skib i Esbjerg − flere personer røgforgiftet

Det er fredag udbrudt brand på et fragtskib i Esbjerg med kraftig røgudvikling til følge.

Flere personer er blevet røgforgiftet, og flere redningshelikoptere er derfor blevet tilkaldt, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi fredag formiddag.

Det brændende skib ligger ved Tauruskaj på den sydligste del af Esbjerg Havn.

Ved 11-tiden meddelte politiet, at flammerne nu er kommet under kontrol, og at »flere« personer er kørt til observation for røgforgiftning.

Politiet modtog anmeldelsen om branden kort før kl. 9. Få minutter senere var brandvæsen og udrykningskøretøjer fremme ved skibet.



Ifølge JydskeVestkysten er der tale om »EEMS Dundee«, som er et hollandsk indregistreret fragtskib, der kom til Esbjerg torsdag.

Skibet skulle have lastet dele til vindmøllernaceller til vindmøller, og branden er angiveligt opstået i forbindelse med svejsearbejde på dækket, oplyser teamleder for maritim afdeling på Esbjerg Havn Michael Fries.



Den kraftige røg blæser ud over havet, meddeler politiet.