54-årig fik fængsel for at slå mand og kalde ham bøsserøv

En 54-årig mand fra Harpelunde på Lolland får seks måneders fængsel for en hadforbrydelse mod en 45-årig mand.

Sådan lyder dommen ved Retten i Nykøbing Falster onsdag.

I marts sidste år slog den 54-årige mand sit offer med flere knytnæveslag i ansigtet, mens han kaldte ham for en bøsserøv.

Da politiet efterfølgende efterforskede sagen, truede den 54-årige den yngre mand med flere slag og lussinger, hvis han gik til politiet og fortalte mere.

Den 54-årige er blevet dømt for vold, vidnetrusler - og for at have kørt spirituskørsel på sin knallert.

Motivet bag slagene og truslerne var offerets seksuelle orientering, hvilket populært bliver kaldt en "hate crime". Derfor er han blevet dømt efter en særligt skærpende om omstændighed.

De to mænd kendte hinanden fra bybilledet, hvor de tidligere har haft uoverensstemmelser på grund af den yngre mands påklædning og udseende.

Det fortæller Anders Kjeldsen, der er anklagerfuldmægtig ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Den forurettede kan godt lide at klæde sig feminint og have neglelak på. Han vidste godt, at det provokerede nogen i bybilledet, siger anklageren.

Den 31. marts sidste år blev den 45-årige mand overfaldet udenfor supermarkedet Meny i Nakskov.

- Her bliver han kaldt bøsserøv, homoseksuel og fattigrøv, og så får han nogle knytnæveslag i ansigtet.

- Volden blev udøvet mod ham, fordi den 54-årige blev provokeret af hans beklædning og fordi han tænkte, at han var homoseksuel, siger anklageren.

Anders Kjeldsen er godt tilfreds med, at retten er enig med anklagemyndigheden i, at det er en skærpende omstændighed, at der var tale om en hadforbrydelse.

Hadforbrydelser har et særligt fokus i samfundet. På grund af sagens specielle karakter skal dommen nu forbi Statsadvokaten, med henblik på om sagen skal ankes i forhold til straffens længde.