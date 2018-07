Hvis du opholder dig på Roskilde Festival, så vær forsigtig med, hvem du lader visitere dig.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i døgnrapporten, at det i løbet af det seneste døgn har modtaget flere henvendelser om en mistænkelig mand, der har udgivet sig for at være enten festivalsikkerhedsmedarbejder eller civilklædt politimand.

Manden skulle angiveligt bevæge sig rundt på festivalens campingområde, hvor han passer folk op, for så at ville visitere dem.

Færre tyverier på Roskilde Festival end tidligere år

Herefter planter han noget, det minder om euforisernede stoffer, på den visiterede, der så som straf får klippet sit armbånd, hvorefter manden forsvinder igen.

»Vi kan se, at det går ud over de enlige vandrere. Så vi opfordrer til, at man så vidt muligt færdes i grupper,« lyder opfordringen fra Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

En 22-årig kvinde fra Frederiksberg, som står bag en af anmeldelserne, oplyser desuden, at manden var i selskab med en anden mand, og at de begge var iført lyseblå skjorter og sorte bukser, at så fremstod som politimænd. De skulle endvidere have medbragt noget, der kunne minde om politilegimitation.

Begge mænd beskrives beskrives som 20-30 år gamle og af dansk afstamning.

»Det er klart, at vi synes, det er ærgerligt, at nogen føler, de kan tillade sig gøre sådan noget. Vi har snakket med politiet, og så har vi gjort vores sikkerhedsmedarbejdere opmærksomme på, at de skal holde øje,« siger Morten Therkildsen, sikkerhedschef ved Roskilde Festival til TV2 Lorry.

Politiet undersøger nu henvendelserne i et forsøg på at identificere mændene. Festivalgæsterne opfordres derfor til at være kritiske over for uopfordrede henvendelser fra personer, der måske ligner festivalansatte eller civilklædt politipersonale.

Politiet gør desuden opmærksom på, at en polititjenestemand på et hver givent tidspunkt skal kunne fremvise legimitation med billede på, såfremt det efterspørges.