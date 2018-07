Mand fra Vejle går fri i sag om terror på tyrkisk natklub

Beviserne mod en mand fra Vejle er for svage til, at han skal retsforfølges for at have medvirket til et blodigt terrorangreb på en natklub i Tyrkiet.

Onsdag oplyser chefanklager Jan Østergaard i Sydøstjyllands Politi, at sagen er droppet.

Det er Statsadvokaten i Viborg, der har vurderet, at sigtelsen om medvirken til terror skal opgives. Årsagen er, at beviserne ifølge anklagemyndigheden næppe ville resultere i en dom.

Dermed kan manden, der oprindeligt kommer fra Usbekistan, ånde lettet op. I hvert fald så længe han bliver i Danmark, hvor han har boet i en årrække.

Usbekeren blev i første omgang varetægtsfængslet i Danmark 20. juli i fjor, efter at Tyrkiet havde anmodet om at få ham udleveret.

De tyrkiske myndigheder mistænkte ham for at have skaffet de våben, der blev brugt ved et angreb på natklubben Reina i Istanbul nytårsnat 2017. I angrebet blev 39 mennesker dræbt.

Efter knap tre måneders fængsling besluttede Rigsadvokaten imidlertid, at der ikke var grundlag for at udlevere manden til Tyrkiet. I den forbindelse blev han sluppet fri.

- Når Rigsadvokaten afgør, at han ikke kan udleveres, bortfalder begrundelsen for at holde ham varetægtsfængslet, sagde chefanklager Jan Østergaard, der ikke ønskede at begrunde Rigsadvokatens beslutning.

På trods af løsladelsen og afvisningen af den tyrkiske begæring fortsatte dansk politi efterforskningen. Men nu er sagen altså lagt død.

Det har tidligere været fremme, at manden fra Vejle var mistænkt for at have overdraget to pistoler og flere AK 47-rifler til en kirgisisk mand, der stod i ledtog med gerningsmanden til selve angrebet.

Den usbekisk-fødte Abdulkadir Masharipov har tilstået massakren på den tyrkiske natklub. Forbrydelsen skete på baggrund af instrukser fra Islamisk Stat (IS), har han sagt.