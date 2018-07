Kvik borger med brandslukker slog alarm: Politiet efterforsker påsat brand i skov

Ukendte gerningsmænd forsøgte tilsyneladende at sætte den knastørre natur i flammer i et skovområde ved Garnisonsvej i Randers tirsdag aften.

Østjyllands Politi skriver i sin døgnrapport, at en kvik borger med en brandslukker og et effektivt brandvæsen var medvirkende til, at branden ikke bredte sig yderligere.

Den blev anmeldt kl. 20.27, efter borgeren havde opdaget brand i skoven tre forskellige steder tæt på hinanden.

Den resolutte anmelder skyndte sig at få fat i først politiet og dernæst en pulverslukker og havde held med at slukke ilden på det ene sted. Da brandvæsnet nåede frem, tog det sig af de to andre brande, der ikke nåede at brede sig til andre områder.

Politiet efterforsker brandene som påsat og vil gerne høre fra vidner, der har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet.

Hvis man har oplysninger at dele med politiet, kan man kontakte det på tlf. 114.

Tørkeindekset er i disse dage så rødglødende, at der for første gang er blevet indført afbrændingsforbud over hele landet denne onsdag. Flere steder er der også forbud mod at benytte kulgrille på grund af risici for naturbrand.