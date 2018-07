26-årig dømt for bedrageri ved messer og ladies night-arrangementer

En 26-årig kvinde skal bag tremmer i mindst et halvt år for svindel og bedrageri. Det slog retten i Horsens fast tirsdag i sagen, som Sydøstjyllands Politi har efterforsket.

Kvinden, der var sigtet for 67 forhold, har bl.a. gjort sig skyldig i bedrageri ved såkaldte ladies night-arrangementer og messer i flere forskellige jyske byer.

Politikredsen beskriver, at kvinden bl.a. har indtastet og hævet støre beløb på kundernes konti, end de købte tøj og sko for. Hun var også sigtet for at have snydt leverandører af forskellige varer og ydelser med krav om forudbetaling, når hun fremsendte dokumentation for betaling.

I alt blev hun kendt skyldig i ca. 30 forhold om bedrageri, databedrageri, dokumentfalsk og underslæb for ca. 1.032.000 kr.

Endelig blev hun dømt for at overtræde bogføringsloven og færdselsloven. Straffen på et år og seks måneders fængsel er givet som en kombinationsdom hvor de seks måneder skal afsones. Resten er betinget med vilkår om tilsyn og prøvetid.

TV 2 Østjylland beskrev i oktober i fjor flere sager fra et ladies night-arrangement i Skanderborg, hvor kvinder købte ting til få hundrede kroner, men efterfølgende fik trukket flere tusinde kroner på deres betalingskort.

Bedragne kvinder har fået penge tilbage – arrangør afviser svindel

I ét tilfælde havde en kvinde købt et par sko til 500 kr. - hun opdagede efterfølgende, at der var trukket 10.000 kr. på hendes kort. Det samme gjaldt en kvinde, der havde købt et tørklæde til 100 kr. ved arrangementet.

Den 26-årige er bosnisk statsborger og har fået en betinget udvisning. Anklageren havde ønsket en ubetinget udvisning, men det, vurderede retten, ville på grund af hendes tilknytning til Danmark være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Oven i det skal hun betale 50.000 kr. for overtrædelser af færdselsloven, ligesom hun har fået sin førerret frakendt i et halvt år.

Sagen blev ført som en tilståelsessag, og kvinden har nu 14 dage til at overveje, om hun vil anke. Hun er løsladt for nu.