Slagteri mister millioner for brud på loven

Det er næsten utænkeligt, at broen over Storebælt eller Lillebælt lukker. Men en lastbil i brand kan i værste fald ødelægge det kabel, der bærer hele broen. Det kan blive fatalt.

Trods et klart krav om det modsatte er S og DF gået med til at trække 700 mio. kr. ud af det økonomiske råderum i energiaftale.

Hvad en læge på sygehuset stiller overvægtige børn i udsigt, må stå for vedkommendes egen regning. Det har ikke noget med sygehuset at gøre, lyder det fra ledelsen på Holbæk Sygehus.

Sygehus vil ikke skride ind over for kritiseret børnelæge:

Nicolai Jørgensen har fået dødstrusler på sociale medier, efter han brændte et straffespark i dansk VM-exit.

Trump har sendt personlige breve til ledere i andre Nato-lande forud for næste uges Nato-topmøde i Bruxelles.

Rigmanden Karsten Ree er færdig med at poste penge i ugebladet Tæt På, som nu må lukke. Finans

Den 32-årige mand blev anholdt efter et tip fra en borger.

En 30-årig mand er blevet sigtet for grov vold.

Tre beredskaber i Midt- og Vestjylland har udvidet forbud mod afbrænding til at omfatte brug af kulgrill.

- Vi har kunnet dokumentere via både dyrlægeerklæringer og selvindberetninger fra slagteriet, at der har foregået en overproduktion, siger Ulrik Panduro ifølge Dagbladet Holstebro Struer.

Under sagen har såvel slagteriet som direktøren nægtet sig skyldige, men anklagemyndigheden har fået medhold. Sagen er blevet ført af anklager Ulrik Panduro.

Et vestjysk slagteri mister fortjenesten på 3,3 millioner kroner, fordi det slagtede flere svin, end der var tilladelse til.

Havnepladsen har succes som ny eventplads i Aarhus og skal også bruges til VM i sejlsport og Tall Ships Races. Vi kommer over 100.000 besøgende på Havnepladsen, siger DR.

En arkæolog forsøger at finde følelsen af 'hjem' - på tværs af tid og rum.

Denons nye flagskib er et sandt monster i hjemmebiografen, og med hele 13 kanaler giver den Rumfølelse med stort R.

Slotte, søer og skove danner rammerne for store naturhistoriske og kulturelle oplevelser for hele familien.

