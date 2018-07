Politiet efterforsker anmeldelse om voldtægt på Roskilde Festival

Midt- og Vestsjællands Politi fik mandag en anmeldelse om en voldtægt, der skal være sket på Roskilde Festival natten til mandag.

En 24-årig kvinde fra København har forklaret, at hun havde mødt en bekendt og nogle af dennes venner. Hun fik noget at drikke og fik tilsyneladende et blackout, kan man læse i politikredsens døgnrapport.

»Hun vågnede ved, at en mand gav hende oralsex. Senere vågnede kvinden op i sit eget telt i område N. Hun mener, at hun har været udsat for yderligere seksuelle overgreb,« skriver politiet om anmeldelsen.

Husk på festivaler, at reglerne for adfærd på en festival er de sammen som uden for en festival. Anholdelse i Ringsted af flere banderelaterede personer. Se uddrag af døgnrapporten #politidk #RF18 https://t.co/8TWz6Yq8b9 pic.twitter.com/dUxxUeva9u— Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) July 3, 2018

Kvinden er blevet undersøgt på Center for Seksuelle Overgreb, og flere er blevet afhørt i sagen, som politiet nu efterforsker.

Døgnrapporten beskriver også en stribe andre anmeldelser om sædelighedsforbrydelser og overfald på festivalen.

I den ene sag havde to mænd henvendt sig til en 18-årig kvinde, der mandag kl. 19 stod i kø ved toiletterne ved teltplads P64. Mændene blev ifølge anmeldelsen meget pågående og forsøgte at trække afsted med kvinden, mens de på engelsk tilbød hende massage. De forlod stedet, da kvinden råbte op og sparkede en af mændene i det, politiet kalder en »god og resolut handling«.

Begge mænd beskrives som engelsktalende og mellemøstlige af udseende med kort, sort hår. Den ene var ca. 19-20 år, 180-182 cm høj, almindelig af bygning og mørklødet. Han var iført en sort T-shirt. Den anden mand var muligvis iført en stribet T-shirt.

I løbet af natten blev politiet kontaktet af en 29-årig kvinde. Hun var blevet overfaldet og skubbet omkuld af to mænd på campingområdet, men vidner greb ind og jog de to mænd på flugt, skriver politiet, der fik anmeldelsen kl. 3.28.

Lidt senere - kl. 3.54 - fik politiet en ny anmeldelse om en 18-årig kvinde. Hun var blevet kontaktet af en 18-20-årig mand og var derefter gået med til hans telt. Her begyndte han at tage tøjet af både sig selv og kvinden, der imidlertid ikke havde ønsker om at lave noget seksuelt med manden. I sidste ende sparkede hun manden i hovedet og forlod stedet med sit tøj.

Hun var ikke udsat for et fysisk overgreb, understreger politiet, der gerne vil høre fra vidner i alle sager. Hvis man har oplysninger, kan man kontakte politiet på tlf. 114.