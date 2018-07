Politiet offentliggør nye oplysninger om drab på 16-årig

I oktober i fjor blev den 16-årige Servet Abdija skudt ned foran sit hjem på Ragnhildgade 48 i København.

Politiet efterforsker stadig sagen og er tirsdag klar til at offentliggøre helt nye fund og detaljer fra efterforskningen. Man har bl.a. fundet to gerningsvåben, som er blevet anvendt ved drabet, fortæller Københavns Politi.

Det drejer sig om en jugoslavisk halvautomatisk pistol af mærket Zastava og en amerikansk revolver af mærket Colt.

Den halvautomatiske pistol ses til venstre og revolveren til højre. Foto: Københavns Politi

Gerningsvåben Jugoslavisk halvautomatisk pistol Kaliber: 9x19 mm Mærke: Zastava Model: 88 Serienummer: Fjernet Amerikansk revolver: Kaliber: 38 Special Mrk: Colt Model: Cobra Serienummer: 120194

»De kriminal- og våbentekniske undersøgelser har med sikkerhed fastslået, at det er disse to våben, som gerningsmændene anvendte til drabet på Servet Abdija, men det har i forbindelse med efterforskningen desværre endnu ikke været muligt at konstatere, hvorfra våbnene stammer,« siger efterforskningsleder og politikommissær Hans Erik Raben.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at oplyse, hvordan man har fået fat i våbnene. Man håber, at vidner kan bidrage med informationer om, hvor de kommer fra.

Teenageren Servet Abdija, hvis familie har albanske og makedonske rødder, var på vej hjem fra fodbold med sine kammerater den 16. oktober, da han blev skudt. Da han nåede bopælen på Ragnhildgade på det ydre Nørrebro, blev han passet op af en gruppe.

Oppe i en lejlighed på Ragnhildgade sad hans mor, som få minutter efter kunne høre skud ude fra gaden. Fra altanen kunne hun se sin søn ligge på jorden. Dræbt af seks skud.

Københavns Politi har både efterforsket sagen i både Danmark, Norden og andre lande, og nu har man rettet blikket mod Sverige.

»Der er noget i vores efterforskning, der gør, at vi kigger i retning af Sverige – uden at jeg kan konkretisere dette af hensyn til efterforskningen. Vi håber med offentliggørelsen af fotos af våbnene, at vidner med kendskab til personer, der har haft våben af de nævnte typer og mærker i deres besiddelse eller adgang til sådanne – både herhjemme og i Sverige -vil rette henvendelse til Københavns Politi,« siger efterforskningslederen.

Politiet har tidligere beskrevet, at tre personer af vidner blev set flygte fra gerningsstedet ad stisystemet i gården til Ragnhildgade 48 og videre til Lersø Park Allé, som de krydsede. Herfra skal de være hoppet ind i en mørk flugtbil, som holdt parkeret i lokalkørebanen ved Studsgaardsgade - muligvis med en fjerde person som fører.

Køretøjet var en mørk personbil - formentlig en Sedan eller model med fire døre. Personerne kørte med stor sandsynlighed ad Studsgaardsgade i retning mod Rovsingsgade, hvorefter de forsvandt i en ukendt retning.

Politiet vil gerne tale med alle, der har gjort sig iagttagelser, eller som kan hjælpe med oplysninger om sagen eller de to gerningsvåben. Man kan kontakte politiet på tlf. 114.

Nedenfor kan du læse politiets signalement af mændene: