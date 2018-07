Mand fundet kraftigt blødende på vej: 32-årig sigtet for drab

Det er næsten utænkeligt, at broen over Storebælt eller Lillebælt lukker. Men en lastbil i brand kan i værste fald ødelægge det kabel, der bærer hele broen. Det kan blive fatalt.

Trods et klart krav om det modsatte er S og DF gået med til at trække 700 mio. kr. ud af det økonomiske råderum i energiaftale.

Der er langt flere økonomiske vanskeligheder i virksomheder, der afleverer regnskab for sent, viser en ny analyse. Finans

Udkastet viser, at Trump-regeringen leger med tanken om at hive USA ud af Verdenshandelsorganisationen.

Slut med at spille Playstation i arresten:

Han har i første omgang oplyst til politiet, at det er jalousi »i forbindelse med en fælles kvindelig bekendt«, der er baggrund for handlingen, lyder det i pressemeddelelsen.

Siden har politiet undersøgt stedet samt et tip fra en borger, som har ført til anholdelsen af den 32-årige- Han blev anholdt mandag aften kl. 22.47.

Manden på vejen blødte dog kraftigt fra hovedet, og hans liv stod ikke til at redde.

Her står der, at den 39-årige kl. 20.30 blev fundet på Carl Bødkers Nielsens Vej i Hornbæk af en forbipasserende, som alarmerede politiet.

En 32-årig mand er blevet anholdet og sigtet for drabet på den 39-årige mand, der mandag aften blev fundet i Hornbæk.

Drømmen om at komme på landsholdet spirer hos "eleverne" i IF Lysengs fodboldskole. Tre af de 314 børn giver deres bud på, hvordan straffespark skal omsættes til mål.

Mercedes' mindste model er blevet fuldvoksen. Masser af avanceret teknik og lækre muligheder viser, at modellen endelig er blevet en rigtig Mercedes-Benz.

Denons nye flagskib er et sandt monster i hjemmebiografen, og med hele 13 kanaler giver den Rumfølelse med stort R.

Slotte, søer og skove danner rammerne for store naturhistoriske og kulturelle oplevelser for hele familien.

