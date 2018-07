Kvinde påkørt af bekendt: Politiet mistænker bevidst handling

En 40-årig kvinde blev mandag eftermiddag ramt af en bil på en parkeringsplads.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Påkørslen skete ved 13.30-tiden i Tistrup mellem Varde og Ølgod.

Efter påkørslen løb føreren, en 30-årig mand, fra stedet. Han meldte sig dog selv senere til politiet og blev anholdt.

Ifølge politiet er han sigtet for grov vold, da man mistænker, at påkørslen skete fortsætligt - at der altså var tale om en bevidst handling fra mandens side.

Det oplyses, at den 30-årige mand og 40-årige kvinde kender hinanden i forvejen.

Sidstnævnte er blevet indlagt til observation på et sygehus, men er ikke umiddelbart alvorligt kvæstet.

Der vil senere blive taget stilling til, om den 30-årige skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag.