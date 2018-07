Overophedede bremser på godstog har antændt stribevis af naturbrande

En række naturbrande i Trekantsområdet har mandag aften medført, at togdriften mellem Vojens og Lunderskov er indstillet.

Det var overophedede bremser på et godstog, som tidligere på dagen antændte stribevis af småbrande nær jernbanen. Det oplyser Sydøstjylland Politi på Twitter.

Overophedet bremser på et godstog er årsagen til en del småbrande langs jernbanen mellem Lunderskov og Vamdrup. Der er indsat brandbekæmpelse på strækningen.— SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) 2. juli 2018

Grundet det tørre vejr er slukningsarbejdet en større opgave.

Trekantbrand oplyser på Twitter, at man bl.a. har konstateret brande i Egtved, Vamdrup, Lunderskov og Jels.

Først på aftenen lød meldingen fra det lokale brandvæsen, at der i løbet af mandag eftermiddag var registreret 10 naturbrande.

Hos DSB lyder meldingen, at man har bestilt togbusser, som skal fragte de berørte togpassagerer mellem Vojens og Lunderskov.

Også ved E20 Østjyske Motorvej ved Fredericia er der udbrudt brand i et græsstykke.

Dét har betydning for trafikken over Lillebæltsbroen. Således er der mandag aften »delvist åbent« for trafik mod Jylland.

Branden ved Fredericia, som brød ud knap 500 meter fra broen, startede formentlig, da et dæk eksploderede på en lastbil.