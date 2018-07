Landsdækkende kontrol: Politiet vil være ekstra vagtsomt hele måneden

Kan du puste med god samvittighed?

Det er et spørgsmål, du kan blive konfronteret med fra dags dato, hvor landets politikredse sætter ind med en landsdækkende aktion mod spiritusbilister.

Kontrollen står på hele juli, hvor politiet vil holde særligt øje med førere, der er påvirket af spiritus, narko eller medicin.

Indsatsen kommer til at variere fra politikreds til politikreds afhængigt af lokale arrangementer som byfester og koncerter, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Ifølge tal fra Vejdirektoratet sker der flere spiritusulykker med personskade i juni og juli end i november og december, hvor der ellers afholdes mange julefrokoster. Mellem 2013 og 2017 mistede 192 personer livet eller kom alvorligt til skade i spiritusulykker i de to sommermåneder mod 133 i november og december.

Alene i juni og juli måned 2017 sigtede politiet 1.031 personer for spirituskørsel.

»Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre,« siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en pressemeddelelse.

I fjor kom 368 personer til skade eller mistede livet i spritulykker på vejene, og i 12 pct. af alle trafikulykker, var der en påvirket fører involveret, viser de seneste tal fra Vejdirektoratet.

»Hver ulykke er én for meget. Det er vigtigt, at vi alle gør, hvad vi kan, så vi får vendt den her udvikling og får antallet af spritulykker endnu længere ned. Ulykkerne rammer hvert år alt for mange mennesker og deres pårørende med store menneskelige omkostninger til følge,« siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

De landsdækkende sommerkontroller kommer til at vare til og med den 29. juli.