Nyt uheld med studenterkørsel: Student skrabede isse mod bro

En nyklækket student fra Køge slap billigt, da han søndag aften var ude for et uheld under sin studenterkørsel.

Lastbilen kørte med 40 km/t og passerede bl.a. en bro, før chaufføren blev gjort opmærksom på, at en af studenterne havde stillet sig op på en bænk på ladet, hvilket havde gjort, at hans hoved ragede op over lastbilens tagbøjler.

Den 19-årige mand fik skrabet sin isse på broen, og en ambulance blev tilkaldt til stedet.

»Det viste sig, at der var tale om skrabeskader og mulig hjernerystelse, hvorfor det må siges, at den 19-årige slap utrolig heldigt fra ulykken,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Enhedslisten vil alligevel ikke forbyde studenterkørsel

Den 57-årige chauffør blev afhørt i forbindelse med sagen, og ifølge politiet var alle forsikringer og tilladelser helt efter bogen.

Sikkerheden omkring studenterkørsel har været til større debat efter en ulykke lørdag, hvor en 19-årig mand faldt af en vogn og blev kvæstet.

Søndag eftermiddag var han fortsat i kritisk tilstand.

Lørdag aften kom yderligere seks studenter lettere til skade, da lastbilen med 21 unge om bord måtte foretage en opbremsning, efter en personbil havde foretaget en overhaling og var drejet skarpt ind foran studentervognen.

Fakta: Sådan er reglerne for studenterkørsel

Flere partier - heriblandt Enhedslisten, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre - har talt for, at Færdselssikkerhedskommissionen bør se reglerne for studenterkørsel efter i sømmene.