Politiet efterlyser bil i sag om voldtægt af niårig pige

Midt- og Vestjyllands Politi beder mandag offentligheden om hjælp til at kortlægge en grå personbils færden i forbindelse med en voldtægtssag fra den 13. juni.

Konkret vil politikredsen gerne høre fra borgere, der har set grå biler i Vinderup, Salling og Mors på denne dato i tidsrummet mellem kl. 18 og kl. 2030. Det er muligvis en Peugeot 207, man leder efter.

Den 23. juni kunne politiet oplyse, at man havde anholdt en 34-årig mand, som var mistænkt i voldtægtssagen, hvor ofret skal være en niårig pige.

Mand sigtet for voldtægt af 9-årig og fængslet

I en pressemeddelelse beskrev politiet, at pigen var blevet lokket ind i mandens bil i Vinderup nord for Holstebro og kørt til et uidentificeret gerningssted.

Manden er sigtet for fuldbyrdet voldtægt og er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig.

For nylig er det kommet frem, at manden også har været sigtet i sagen om den dræbte Emilie Meng, der forsvandt i Korsør natten til den 10. juli 2016.

Halvanden måned efter, den 17-årige pige var forsvundet, blev den 34-årige mand, som var lastbilchauffør på daværende tidspunkt, anholdt og sigtet for drabet, kunne BT fortælle den 25. juni.

Mandens beskikkede advokat fortalte til avisen, at sigtelsen endnu ikke var frafaldet i Emilie Meng-sagen, men at han forventer, at det vil ske. Politiet ønskede på det tidspunkt ikke at kommentere hverken sigtelsen eller sagen fra Jylland.