Betjente: Polititop og politikere må tage ansvar i Tibet-sag

Folkene i toppen af politiet og det politiske system flygter fra deres eget ansvar i sagen om knægtelsen af Tibet-sympatisørers ytringsfrihed under det kinesiske statsbesøg i 2012.

Sådan lyder det fra flere tidligere betjente, der selv har haft ledende roller under kinesiske topmøder i København.

Det skriver Politiken søndag.

Først blev ansvaret placeret på to betjente i mellemlederlaget.

Og for nylig udtalte rigspolitichefen, at der er tale om et kulturelt problem i politikorpset.

Den antagelse krævede justitsministeren en hurtig redegørelse for.

Sagen har bragt sindene i kog hos flere tidligere betjente.

- Det provokerer mig, at man hænger to mellemledere ud, som bare har udført den opgave, som de er blevet pålagt.

Sådan siger Henning Dahl, der var vicepolitikommissær med ansvar for sikkerhedsopgaver under et kinesisk statsbesøg i 2002.

- Jeg har set udtalelserne om, at man skal ændre kulturen i politiet, men for mig at se er det i toppen af politisystemet, i ministerierne og blandt politikerne, at man skal have ændret en kultur, tilføjer han.

Ole Kahr var politikommissær med ansvar for eskortruter og deltog i politiets stabsmøder under statsbesøget i 2002.

- Det er jo ikke den enkelte betjent, som sidder og fostrer en idé om, at nu skal vi knægte ytringsfriheden. Man skal kigge i politisk retning, og vi må have gang i samfundsdebatten om, hvem der finder på mærkelige ønsker for de kinesiske statsledere, siger han til Politiken.

I øjeblikket arbejder regeringen på et undersøgelsesgrundlag for Tibet-kommissionen.

Kommissionen blev genåbnet af justitsminister Søren Pape Poulsen (K) den 14. juni. Det skete på baggrund af nye oplysninger om skjulte mails, og at politiet altid har afskærmet Tibet-demonstranter.