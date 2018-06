Helikopter fra Forsvaret tabte luge over København

En af Forsvarets store redningshelikoptere af typen EH-101 Merlin har lørdag eftermiddag tabt en luge over Indre København.

Det oplyser pressevagten hos Værnfælles Forsvarskommando.

Heldigvis blev ingen ramt af lugen, som af endnu ukendte årsager bragede mod jorden da helikopteren var på vej mod Rigshospitalet med en patient.

Lugen landede i en baggård ved Frederiksborggade i Indre København.

Vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscenter, Claus Elberth, fortæller, at det var en borger på jorden, der så lugen falde af og derefter kontaktede operationscenteret.

Takket være borgerens detaljerede oplysninger stod det hurtigt klart, at ingen var kommet til skade.

»Heldigvis, for det kunne være gået grueligt galt,« siger Claus Elberth og betegner hændelsen som ganske usædvanlig.



Trods den manglende luge fortsatte helikopteren upåvirket sin hasteflyvning mod Rigshospitalet med patienten.



»Besætningen har selvfølgelig fuldt fokus på at få patienten til Rigshospitalet. Helikopteren kan sagtens fortsætte uden lugen,« forklarer vagtholdslederen.

Helikopteren er efterfølgende fløjet tilbage til dens udgangspunkt i Roskilde, hvor den nu skal gennemgå en grundig undersøgelse af en havarikommissionen i Flyvevåbnet.

Student fløjet til rigshospitalet med alvorlige hovedskader

Ifølge eb.dk skete uheldet, da helikopteren fløj lavt ind over Israels Plads. Et vidne fortæller til avisen, at der lød et kæmpe brag, da døren ramte jorden.

»Der lød et højt brag. Jeg troede, det var en bombe. Jeg kiggede ned i gården, hvor der lå en dør fra en helikopter. Efterfølgende ringede jeg til politiet, som nu har afspærret gården for at samle beviser,« siger vidnet.

Ifølge Værnfælles Forsvarskommandos pressevagt i Karup er der tale om en nødluge på helikopteren. Hvordan den kunne falde af, skal nu undersøges nærmere, og helikopterens besætning skal afgive rapport om forløbet.

Københavns Politi bekræfter episoden og har hentet døren, men henviser til Forsvaret for yderligere kommentarer. Politiet modtog anmeldelsen om uheldet kl. 16.28.