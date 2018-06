Hviderusser mistænkt for tyveri af stort antal køretøjer i Danmark

En 27-årig hviderussisk mand er fredag blevet varetægtsfængslet ved retten i Sønderborg.

Han er mistænkt for tyveri og forsøg på tyveri af 14 sættevogne og en lastvogn i Danmark til en værdi af adskillige millioner, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev sigtet for medvirken i tyverierne efter at have været efterlyst gennem en europæisk arrestordre. I begyndelsen af juni blev han anholdt af politiet i Litauen, og udlændingekontrolafdelingen i Padborg har efterfølgende hentet ham til retssagen.

Ifølge politiet er tyverierne sket i bl.a. Benløse ved Ringsted, Brøndby, Greve, Glostrup, Hvidovre, Vejle, Odense og Slagelse. Det har stået på fra november 2016 og frem.

De mange sættevogne og lastbilen blev ført ud af landet via den dansk-svenske grænse.

Manden er nu varetægtsfængslet i fire uger indtil den 27. juli.