28-årig får seks år for bevidst at køre far til fire ned

En 28-årig mand har fredag fået seks års fængsel for bevidst at køre en mand ned foran en tankstation.

Efter fængselsstraffen bliver den 28-årige, der er fra Irak, udvist af Danmark.

Et nævningeting i Retten i Holbæk fandt det tidligere på ugen bevist, at manden i sin VW-personbil bevidst påkørte en 39-årig mand foran en Circle K-tankstation i Holbæk 5. oktober sidste år.

Den 39-årige, der er far til fire børn, døde af alvorlige kvæstelser i hovedet.

Den tiltalte har erkendt påkørslen, men han har forklaret, at det skete i et forsøg på at komme væk fra noget tumult mellem to grupper ved tanken.

Derfor har han nægtet sig skyldig i forsætlig påkørsel og grov vold med døden til følge.

Men retten finder det bevist, at den tiltalte havde til hensigt at ramme den 39-årige.

Ifølge sn.dk vurderer retten, at den tiltalte målrettet gik hen til sin bil, orienterede sig til både højre og venstre og derefter kørte frem mod den 39-årige i et uafbrudt forløb.

Det skete dog med en manøvre, så han ikke ramte sin ven med bilen.

Desuden blev bilens bremselygter først tændt efter påkørslen, ligesom der ikke er fundet bremsespor eller andre tegn på, at den 28-årige forsøgte at afværge påkørslen.

Endelig var det nævningetingets opfattelse, at den 28-årige kunne have valgt en anden vej væk fra tankstationen.

Anklager Marie Elvekjær Hansen har ifølge sn.dk argumenteret for, at den tiltalte skulle have syv-otte års ubetinget fængsel.

Den dømte ankede fredag straks dommen til landsretten. Han fik også forlænget sin varetægtsfængsling - en beslutning, som han også vil have landsretten til at se på.

Foruden fængsel og udvisning skal han betale erstatning og godtgørelse til den 39-åriges hustru og børn.