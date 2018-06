Overblik: Her er sagen om deling af sexvideoer

To har fået betingede fængselsdomme. Tre er straffet med bøder. En sidste er blevet frifundet.

Og torsdag faldt den syvende dom i landsretten i det store Umbrella-kompleks. Her stadfæstede landsretten en betinget fængselsstraf på 30 dage til en 20-årig mand. Han delte to sexvideoer syv gange.

Med fredagens dom er syv prøvesager blevet afgjort ved landsretten i sagskomplekset Umbrella, hvor flere end 1000 unge sigtes for at have delt meget omtalte sexvideoer, hvor to 15-årige ses.

I alt er der ni prøvesager, som anklagemyndigheden har udvalgt. Otte har indtil videre været for byretterne. De er alle anket, og i syv af ankesagerne har landsretten truffet en afgørelse.

En sidste er berammet i Retten i Aarhus den 6. juli.

Herunder gennemgås de otte sager, der har været for retten:

Bøde på 1500 kroner: En nu 19-årig kvinde delte i oktober 2015 en sexvideo med en veninde. Delingen gav i Østre Landsret en bøde på samlet 1500 kroner for blufærdighedskrænkelse, mens der blev frifundet for børneporno. I byretten blev hun idømt ti dages betinget fængsel for børneporno.

Frifindelse: Vestre Landsret frifandt 16. maj en 20-årig kvinde. Dommen omstødte Retten i Aarhus' dom, som den 14. marts idømte kvinden syv dages betinget fængsel for at have delt én sexvideo én gang. Dermed gjorde hun sig skyldig i udbredelse af børnepornografisk materiale, mente byretten.

40 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 20-årig mand skyldig i deling af børneporno. Forbrydelsen bestod i, at han i efteråret 2015 delte to af videosekvenserne med 35 forskellige personer. Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby.

20 dages betinget fængsel: Østre Landsret kendte 8. maj en 17-årig dreng skyldig i udbredelse af børneporno. I 2016 delte han to af sexvideoerne med 16 andre i en gruppechat på Facebook. Afgørelsen er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Lyngby.

Bøde på 2500 kroner: Østre Landsret frifandt 20. april en 22-årig mand for børneporno, selv om han tilbage i 2015 delte en af sexvideoerne med syv venner. Dermed slipper han for den betingede fængselsstraf på ti dage, som han i februar fik i Retten i Lyngby. Bøden på 2500 kroner gives for blufærdighedskrænkelse.

Bøde på 2500 kroner: Vestre Landsret afgjorde 23. marts den første ankesag. Her blev en dom til en 20-årig mand fra Syddjurs ændret. Ved Retten i Randers blev han idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt en af videoerne med 12 personer, men i landsretten blev han frifundet for børneporno. Bøden på 2500 kroner gives for blufærdighedskrænkelse.

30 dages betinget fængsel: En 18-årig mand blev ved Retten i Aarhus 20. februar kendt skyldig i deling af en af sexvideoerne over to omgange. I første omgang blev den sendt til én person og i anden omgang til den samme samt ni andre.

30 dages betinget fængsel: En 20-årig mand fra Aarhus delte materialet syv gange og gjorde det tilgængeligt for 15 personer. Han blev dømt ved Retten i Aarhus 14. marts. Vestre Landsret stadfæstede 29. juni dommen.

